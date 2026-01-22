Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 22 Ocak Perşembe: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

22.01.2026 09:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
22 Ocak 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, ATV ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 22 Ocak Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu 22 Ocak Perşembe yayın akışı listesini sizler için hazırladık. İşte bugünkü program rehberi:

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)

18:30 Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 İnci Taneleri (Yeni Bölüm)

23:15 Uzak Şehir (Tekrar)

02:00 Poyraz Karayel

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert (Yeni Bölüm)

13:00 ATV Gün Ortası

16:00 Esra Erol’da (Yeni Bölüm)

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı (Yeni Bölüm)

00:20 Karadut (Tekrar)

03:00 Kuruluş Osman (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Ezgi Sertel ile Gelin Görümce

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu (Yeni Bölüm)

00:15 Kalpazan (Tekrar)

03:00 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kızıl Goncalar (Tekrar)

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda (Yeni Bölüm)

00:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet (Tekrar)

02:30 Yabani (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gel Konuşalım

12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)

00:15 Survivor Ekstra (Canlı)

02:30 Gazete Magazin

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz (Tekrar)

19:00 Star Haber

20:00 Siyah Kalp (Yeni Bölüm)

00:15 Yalı Çapkını (Tekrar)

03:00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler (Tekrar)

17:45 Lingo Türkiye

19:00 TRT Ana Haber

20:00 Selahaddin Eyyubi (Yeni Bölüm)

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

02:00 Gönül Dağı (Tekrar)

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi