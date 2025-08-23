Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 23 Ağustos Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23.08.2025 09:23:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ağustos Cumartesi günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Gençliğim Eyvah

09.30 Aile Saadeti

12.45 Şansımı Seveyim

14.40 Kardeşim Benim

17.00 Aman Reis Duymasın

19.00 atv Ana Haber

20.00 Sonsuz Fırtına

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Kara Murat: Ölüm Emri

14.45 Kara Murat: Ölüm Emri

16.30 Kuralsız Sokaklar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Hep Yek: Düğün

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Kirli Sepet

13.00 Yasak Elma

16.00 Şevkat Yerimdar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Müstakbel Damat

22.30 Şevkat Yerimdar


SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Ve Recep ve Zehra ve Ayşe

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Keloğlan Aramızda

14.45 Kadifeden Kesesi

16.15 Uyanık Gazeteci

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08.30 İstanbullu Gelin

10.00 Aramızda Kalsın

12.00 K-9

14.00 Alemde Bir Gece

15:45 En Güzel Bölüm

16.00 Kiralık Aşk

19.00 Star Haber  

20.00 Borderlands

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.35 Hayatımın Neşesi

10.25 İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi

12.00 Yeşil Deniz

15.00 Set Sayısı

15.30 Türkiye – İspanya

17.30 Set Sayısı

17.45 Kim Gitsin?

19.00 Ana Haber

20.00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

08.00 Oynat Bakalım

09.30 Gazete Magazin

16.00 İtiraf Et

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

