TV yayın akışı 23 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

23 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ekim yayın akışı...
ATV 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri (Canlı)
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Aynadaki Yabancı – 3. Bölüm
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – 1186. Bölüm
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 – 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
05:08 – İstiklal Marşı
05:10 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:00 – Kalk Gidelim
09:20 – Adını Sen Koy
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:30 – Taşacak Bu Deniz
18:00 – Ana Haber
18:55 – İddiaların Aksine
19:00 – Maç Önü
19:45 – Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı
22:00 – Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçı
00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı
SHOW TV 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
06:00 – Aile (Tekrar)
08:15 – Bu Sabah (Canlı)
10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)
STAR TV 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
16:15 – Söz (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Cehennem Melekleri 4 (Yabancı Film)
22:00 – Cehennem Melekleri 4 (Tekrar Gösterim)
00:00 – Kral Kaybederse (Tekrar)
KANAL D 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Güller ve Günahlar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)