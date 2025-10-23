Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.10.2025 09:30:00
Haber Merkezi
TV yayın akışı 23 Ekim Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 23 Ekim günü tv yayın akışı...

ATV 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Aynadaki Yabancı – 3. Bölüm

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? – 1186. Bölüm

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 – 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

05:08 – İstiklal Marşı

05:10 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:00 – Kalk Gidelim

09:20 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:30 – Taşacak Bu Deniz

18:00 – Ana Haber

18:55 – İddiaların Aksine

19:00 – Maç Önü

19:45 – Fenerbahçe - Stuttgart | UEFA Avrupa Ligi Grup Maçı

22:00 – Samsunspor - Dinamo Kiev | UEFA Avrupa Konferans Ligi Grup Maçı

00:15 – Mehmed: Fetihler Sultanı

SHOW TV 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

06:00 – Aile (Tekrar)

08:15 – Bu Sabah (Canlı)

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Veliaht (Yeni Bölüm)

STAR TV 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 – İstanbullu Gelin (Tekrar)

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

16:15 – Söz (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Cehennem Melekleri 4 (Yabancı Film)

22:00 – Cehennem Melekleri 4 (Tekrar Gösterim)

00:00 – Kral Kaybederse (Tekrar)

KANAL D 23 EKİM 2025 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Güller ve Günahlar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

