Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 23 Ocak Cuma: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 23 Ocak Cuma: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

23.01.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 23 Ocak Cuma: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

23 Ocak 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, ATV ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 23 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu 23 Ocak Cuma yayın akışı listesini sizler için hazırladık. İşte bugünkü program rehberi:

TRT 1 YAYIN AKIŞI

6.25 Kalk Gidelim

9.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Taşacak Bu Deniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Kahvaltı Haberleri

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Babamın Hazinesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Mısır Tanrıları

NOW TV YAYIN AKIŞI

7.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Ana Haber

20.00 Sahtekarlar

TV8 YAYIN AKIŞI

7.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Surviro 2026

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi #Taşacak Bu Deniz