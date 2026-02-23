TV yayın akışı 23 Şubat Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında reyting rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri, fenomen yarışmalar ve dünya sinemasından seçkin örnekler izleyiciyle buluşacak. İşte, 23 Şubat Pazartesi günü kanal kanal yayın akışı rehberi...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
18.30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
23.15 A.B.İ
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.20 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
17.50 Refika’yla Özlediğimiz Ramazanlar
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Umami
22.30 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10.45 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Şark Bülbülü
22.00 Hedefim Sensin
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Pelin ve Tahsin Mutfakta
18.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Torontolu Adam
22.30 Torontolu Adam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Kalk Gidelim
09.20 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.15 Vefa Sultan
15.30 Kur’an’ın Mesajı
16.00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17.45 Ramazan Sevinci
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Zahide Yetiş’le Tadımız Kaçmasın
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026