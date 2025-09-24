TV yayın akışı 24 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.09.2025 09:26:00
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Eylül Çarşamba günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Gözleri KaraDeniz 

00:20 Aşk ve Gözyaşı

02:45  Kardeşlerim 

05:20 Ateş Kuşları 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 Gün Ortası 

14:00 Gözleri KaraDeniz 

16:00 Esra Erol'da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Sinema 

22:30 Dizi 

KANAL D YAYIN AKIŞI 

00:00 Arka Sokaklar 

00:45 Kılıbık 

02:40 Poyraz Karayel 

04:45 Kuzey Güney 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 

09:00 Neler Oluyor Hayatta 

11:00 Yaprak Dökümü 

14:00 Gelinim Mutfakta 

16:40 Arka Sokaklar 

19:00 Kanal D Ana Haber 

20:00 Eşref Rüya 

NOW TV YAYIN AKIŞI 

00:00 Kıskanmak 

01:30 Halef 

03:45 Yaz Şarkısı 

04:45 Bay Yanlış 

06:00 Karagül 

07:30 İlk Bakış 

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Halef

22:45 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Bahar 

00:15 Veliaht 

02:30 Bahar 

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah 

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Veliaht 

22:45 Kızılcık Şerbet

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kral Kaybederse 

01:00 Baba Ocağı 

03:00 Dürüye'nin Güğümleri 

05:00 Söz 

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Sahipsizler 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00  Mehmed: Fetihler Sultanı 

00:30 Mehmed: Fetihler Sultanı 

01:50 Dizi 

04:15 Seksenler 

05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 

06:20 Kara Ağaç Destanı 

09:20 Adını Sen Koy 

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Dizi 

14:30 Teşkilat 

17:45 Lingo Türkiye 

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Maç Önü 

22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe 

TV8 YAYIN AKIŞI 

00:00 MasterChef Türkiye 

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

03:00 Gel Konuşalım 

05:00 Oynat Bakalım 

06:30 Tuzak 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

13:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

