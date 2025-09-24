TV yayın akışı 24 Eylül Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Eylül Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Eylül Çarşamba...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Gözleri KaraDeniz
00:20 Aşk ve Gözyaşı
02:45 Kardeşlerim
05:20 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Sinema
22:30 Dizi
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Arka Sokaklar
00:45 Kılıbık
02:40 Poyraz Karayel
04:45 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:40 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kıskanmak
01:30 Halef
03:45 Yaz Şarkısı
04:45 Bay Yanlış
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Kıskanmak
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Halef
22:45 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Bahar
00:15 Veliaht
02:30 Bahar
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Veliaht
22:45 Kızılcık Şerbet
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Kral Kaybederse
01:00 Baba Ocağı
03:00 Dürüye'nin Güğümleri
05:00 Söz
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
01:50 Dizi
04:15 Seksenler
05:30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kara Ağaç Destanı
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Dizi
14:30 Teşkilat
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Önü
22:00 Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Gel Konuşalım
05:00 Oynat Bakalım
06:30 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye