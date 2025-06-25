TV yayın akışı 24 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Haziran Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Çarşamba tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Hareket Sekiz 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yol Arkadaşım 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Meraklı Köfteci 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gassal 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Beyaz Saray Düştü 20:00
TV8 yayın akışı
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
TRT 1 yayın akışı
06.15 Balkan Ninnisi
09.05 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.25 Seksenler
15.30 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Borussia Dortmund-Ulsan HD"
STAR TV yayın akışı
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yol Arkadaşım
22.30 Yol Arkadaşım
SHOW TV yayın akışı
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Meraklı Köfteci
21.45 Namuslu
23.45 Meraklı Köfteci
NOW TV yayın akışı
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
13.00 Çift Kişilik Oda
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Hareket Sekiz
22.15 Fazla Şaapma
KANAL D yayın akışı
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Küçük Şahit
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
20.00 Eşref Rüya
23.30 Kuralsız Sokaklar
ATV yayın akışı
06.30 Hercai
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Beyaz Saray Düştü
22.50 Aile Saadeti