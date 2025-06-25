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TV yayın akışı 24 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25.06.2025 09:02:00
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Haber Merkezi
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TV yayın akışı 24 Haziran Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Çarşamba günü tv yayın akışı...

24 Haziran Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Haziran Çarşamba tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Eşref Rüya 20:00

NOW YAYIN AKIŞI:  Hareket Sekiz 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Yol Arkadaşım 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Meraklı Köfteci   20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Gassal 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Beyaz Saray Düştü 20:00

TV8 yayın akışı 

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim  

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

TRT 1 yayın akışı 

06.15 Balkan Ninnisi

09.05 Kod Adı Kırlangıç

10.15 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.25 Seksenler

15.30 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Borussia Dortmund-Ulsan HD"

STAR TV yayın akışı 

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Yol Arkadaşım

22.30 Yol Arkadaşım

SHOW TV yayın akışı

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Meraklı Köfteci  

21.45 Namuslu  

23.45 Meraklı Köfteci  

NOW TV  yayın akışı 

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

13.00 Çift Kişilik Oda

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Hareket Sekiz

22.15 Fazla Şaapma

KANAL D yayın akışı

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Küçük Şahit

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

20.00 Eşref Rüya

23.30 Kuralsız Sokaklar

ATV yayın akışı 

06.30 Hercai

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Beyaz Saray Düştü

22.50 Aile Saadeti

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