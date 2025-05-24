TV yayın akışı 24 Mayıs Cumartesi Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Prestij Meselesi 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Bücür 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 – Atv’de Hafta Sonu
10:00 – Bir Gece Masalı
13:30 – Kuruluş Osman
16:40 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Mutfağı
14:00 – Arka Sokaklar
16:00 – Eşref Rüya
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Namuslu
15:00 Bahar
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Patron Mutlu Son İstiyor
14:30 Kral Kaybederse
16:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Bücür
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:25 Beni Böyle Sev
09:05 Yedi Numara
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:40 Bir Zamanlar İstanbul
14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
17:50 Turgay Başyayla İle...
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Çift Kişilik Oda
15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Survivor 2025