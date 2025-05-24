TV yayın akışı 24 Mayıs Cumartesi Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...

24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı... GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR? KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00 NOW YAYIN AKIŞI: Prestij Meselesi 20:00 STAR TV YAYIN AKIŞI: Bücür 20:00 SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00 ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00

ATV YAYIN AKIŞI 07:30 – Atv’de Hafta Sonu 10:00 – Bir Gece Masalı 13:30 – Kuruluş Osman 16:40 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema) 19:00 – atv Ana Haber 20:00 – Can Borcu KANAL D YAYIN AKIŞI 08:30 – Konuştukça 09:45 – Magazin D Cumartesi 13:00 – Arda'nın Mutfağı 14:00 – Arka Sokaklar 16:00 – Eşref Rüya 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu 20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak SHOW TV YAYIN AKIŞI 08:00 Gelin 10:00 Cumartesi Sürprizi 13:00 Namuslu 15:00 Bahar 18:25 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 Kral Kaybederse 11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler 12:00 Patron Mutlu Son İstiyor 14:30 Kral Kaybederse 16:30 Sahipsizler 19:00 Star Haber 20:00 Bücür TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:25 Beni Böyle Sev 09:05 Yedi Numara 10:00 Hayallerinin Peşinde 11:40 Bir Zamanlar İstanbul 14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı 17:50 Turgay Başyayla İle... 19:00 Ana Haber 20:00 Gönül Dağı NOW TV YAYIN AKIŞI 07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Ekonomi Arası 11:20 Memet Özer ile Mutfakta 12:15 Kamera Arkası 13:00 Çift Kişilik Oda 15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet... 19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Prestij Meselesi TV8 YAYIN AKIŞI 06:00 Dizi 07:45 Süper 1 Takım 08:00 Oynat Bakalım 08:45 Gençlik Rüzgarı 10:00 Gazete Magazin 14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim 20:00 Survivor 2025