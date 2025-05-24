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TV yayın akışı 24 Mayıs Cumartesi Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 24 Mayıs Cumartesi Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

24.05.2025 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 24 Mayıs Cumartesi Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mayıs Cumartesi günü tv yayın akışı...

24 Mayıs Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Mayıs Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey'in Oğlu Volkan Konak 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Prestij Meselesi 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Bücür 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Gönül Dağı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Can Borcu 20:00


ATV YAYIN AKIŞI

07:30 – Atv’de Hafta Sonu

 10:00 – Bir Gece Masalı

 13:30 – Kuruluş Osman

 16:40 – Jurassic World: Yıkılmış Krallık (Yabancı Sinema)

 19:00 – atv Ana Haber

 20:00 – Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:30 – Konuştukça 

 09:45 – Magazin D Cumartesi

 13:00 – Arda'nın Mutfağı

 14:00 – Arka Sokaklar 

 16:00 – Eşref Rüya 

 18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

 20:00 – Kuzey'in Oğlu Volkan Konak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Gelin

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Namuslu

15:00 Bahar

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Patron Mutlu Son İstiyor

14:30 Kral Kaybederse

16:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Bücür

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Beni Böyle Sev

09:05 Yedi Numara

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:40 Bir Zamanlar İstanbul

14:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

17:50 Turgay Başyayla İle...

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:45 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

13:00 Çift Kişilik Oda

15:45 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Prestij Meselesi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:45 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Survivor 2025

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