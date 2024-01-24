TV yayın akışı 24 Ocak Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Aralık Çarşamba günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 24 Ocak Çarşamba TV rehberi...
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Ocak Çarşamba günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Dilek Taşı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Şahane Hayatım
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Sevginin Gücü
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kuruluş Osman
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Şahane Hayatım
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Şahane Hayatım
00:00 Hudutsuz Sevda
02:30 Gaddar
04:45 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:45 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Dilek Taşı
00:15 Üç Kız Kardeş
03:00 Gelinim Mutfakta
05:00 Afilli Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Aile
05:30 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
22:30 Sen Kiminle Dans Ediyorsun?
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 8’de Sağlık
08:30 Aramızda Kalmasın
11:15 Survivor All Star 2024
12:00 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
14:00 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
04:00 Aramızda Kalmasın
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:15 İncir Ağacı
06:35 Benim Adım Melek
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:45 Lingo
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sevginin Gücü
23.30 Teşkilat
02:40 Son Toplayıcılar
03:15 Dirirliş Ertuğrul
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Yeter
En Çok Okunan Haberler
-
- Emeklinin ek zammı yükseltildi
- Selahattin Demirtaş Diyarbakır'da
- Türkiye 'skimpflasyon' ve 'shrinkflasyon' dönemine girdi
- Emekli maaşında zam farkının ödeme tarihi belli oldu
- Mehmet Ali Erbil'den 'babalık görmedim' sözlerine yanıt!
- Mehmet Ağar'dan 'Gaye Erkan' açıklaması
- İstanbul ve Ankara'da destek iddiası
- Soylu'yu hatırlattı, Yerlikaya için uyardı
- Meclis İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi!
- Erdoğan'ın danışmanıydı, Yeniden Refah'ın adayı oldu