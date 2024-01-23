'Kızıl Goncalar' tüm kategorilerde zirvede: En çok izlenen dizi oldu
Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerini paylaştığı 'Kızıl Goncalar'ın dün akşam yayınlanan yeni bölümü, tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği 'Kızıl Goncalar' dizisi, dün akşam üçüncü bölümüyle FOX TV'de izleyicilerle buluştu.
Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer aldığı dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle AB hedef kitlede 9,64 reyting, 24.47 share; ABC1 20+ hedef kitlede 9,41 reyting, 20,83 share ve total hedef kitlede 6.80 reyting, 15,63 share elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.
Dün akşam bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. ?? #KızılGoncalar @Kizil_goncalar pic.twitter.com/rYR4her1ZR— FOX (@FOXTurkiye) January 23, 2024
KADRODA KİMLER VAR?
Özcan Deniz ve Özgü Namal’a Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi oyuncuların eşlik ettiği 'Kızıl Goncalar', seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu dizinin senaryosunu Necati Şahin kaleme alıyor.
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