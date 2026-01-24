Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 24 Ocak Cumartesi: Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

24.01.2026 09:35:00
24 Ocak 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8, ATV ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 24 Ocak Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu 24 Ocak Cumartesi yayın akışı listesini sizler için hazırladık. İşte bugünkü program rehberi:

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa Dizi

08:30 Konuştukça Yaşam 

09:45 Magazin D Cumartesi Magazin

13:00 Arda'nın Mutfağı Yaşam

14:00 Arka Sokaklar Dizi

16:15 Uzak Şehir Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Güller ve Günahlar Diz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Aramızda Kalsın Dizi

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır Dizi 

11:00 Sahipsizler Dizi

14:00 Bir Şansım Olsa Yaşam

15:30 Erkenci Kuş Dizi

19:00 Star Haber Haber

20:00 Bücür 

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri 

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta 

12:15 Kamera Arkası 

12:45 Halef 

15:45 Çifte Milyon

18:30 Avrupa'dan Anadolu'ya: Köprüler 

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Çifte Milyon 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

05:00 Kızılcık Şerbeti 

08:00 İstasyon

10:00 Cumartesi Sürpriz

13:00 Acele Koca Aranıyor 

15:30 Kızılcık Şerbeti 

18:25 Show Ana 

20:00  Haydi Tut Elimi

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu Haber

10:00 Kuruluş Orhan

13:30 A.B.İ.

17:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 A.B.İ. 

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım 

08:30 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Ege'nin Hamsisi 

08:35 Kod Adı Kırlangıç 

10:00 Hayallerinin Peşinde 

11:30 Cennetin Çocukları

14:40 Teşkilat Ulusal

17:50 Turgay Başyayla Ile... 

19:00 Ana Haber 

20:00 Gönül Dağı

