TV yayın akışı 24 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 24 Şubat Cumartesi günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 24 Şubat Cumartesi TV rehberi...
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş
NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)
10:00 Cumartesirtesi Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Sandık Kokusu
05:30 Yeni Gelin
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Kardeşlerim
13:00 Ateş Kuşları
16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili
01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
04:30 Yeter
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesirtesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
19:00 Berat Gecesi Özel
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Müzik Arası
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kızıl Goncalar
14:45 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kopuk
23:30 Kirli Sepeti
02:20 Gaddar
04:30 Adım Farah
06:15 İnadına Aşk
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Ayrıcalıklı Rotalar
10:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
12:15 Yerli Dizi Tekrarı
14:15 Ömer
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)
23:45 Berat Kandili
00:45 Ömer
03:30 Erkenci Kuş
04:45 Seven Ne Yapmaz (Yerli Sinema)
06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Gazete Magazin
05:00 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Bir Sevdadır
09:30 Kül Masalı
15:10 Yerli Dizi
19-8:00 Ana Haber
20:10 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Yerli Dizi
04:00 Kül Masalı
05:40 Kapanış
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