TV yayın akışı 24 Şubat Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 09:38

Güncelleme: 24.02.2024 - 09:38

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 24 Şubat Cumartesi günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Üç Kız Kardeş

NOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kopuk

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Gönül Dağı

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kardeşlerim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Tarkan Gümüş Eyer (Yerli Sinema)

10:00 Cumartesirtesi Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Sandık Kokusu

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Kardeşlerim

13:00 Ateş Kuşları

16:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Berat Kandili

01:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

04:30 Yeter

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesirtesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Yargı

16:15 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

19:00 Berat Gecesi Özel

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

03:00 Poyraz Karayel

05:00 Müzik Arası

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Kızıl Goncalar

14:45 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kopuk

23:30 Kirli Sepeti

02:20 Gaddar

04:30 Adım Farah

06:15 İnadına Aşk

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Ayrıcalıklı Rotalar

10:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

12:15 Yerli Dizi Tekrarı

14:15 Ömer

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)

22:00 Büyükbaba ile Savaş (Yabancı Sinema)

23:45 Berat Kandili

00:45 Ömer

03:30 Erkenci Kuş

04:45 Seven Ne Yapmaz (Yerli Sinema)

06:30 Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera (Yabancı Sinema)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Gazete Magazin

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:10 Bir Sevdadır

09:30 Kül Masalı

15:10 Yerli Dizi

19-8:00 Ana Haber

20:10 Gönül Dağı

00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:50 Yerli Dizi

04:00 Kül Masalı

05:40 Kapanış