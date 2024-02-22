Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:14

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:14

Birce Akalay ile meslektaşı Hakan Kurtaş'ın yeni bir ilişkiye başladı. İkili çıkan aşk haberlerinin ardından henüz bir açıklama yapmadı. Bu gelişmenin ardından Hakan Kurtaş'ın hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki, Hakan Kurtaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakan Kurtaş hangi film ve dizilerde oyandı?

HAKAN KURTAŞ KİMDİR?

Hakan Kurtaş 7 Eylül 1988 yılında İzmir'de doğdu. Lise hayatını Bursa Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Kurtaş'ın annesi resim öğretmeni, babası çocuk doktoru. Annesi, Hakan 3 yaşındayken İktisat bölümünden mezun olup ardından tekrar sınava girerek resim öğretmenliğini de bitirmiştir. Kendisinden küçük 2 erkek kardeşi vardır. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde basketbol oynadı. Karikatürler çizer, müzikle uğraşır. Bir dönem Leman, Uykusuz mizah ve karikatür dergilerinde karikatürleri yayınlandı.

Tiyatro'ya orta okulda ilgi duymaya başlayan Kurtaş, Lisede bu işi yapmaya karar verir. 2010 yılında DOT Tiyatrosunun Punk Rock oyununda yer alır. Daha sonra, 2010-2011 yılları arasında atv'de yayımlanan Ezel dizisinin final olan 71. bölümünde "Can Uçar" karakterini canlandırmıştır.[3] TMC Yapım imzalı, 2011-2012 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan Bir Çocuk Sevdim dizisinde "Sinan Harmangil" rolüyle asıl çıkışını yapmıştır. 2012 yılında başrolünü Hatice Aslan ile paylaştığı Vücut filminde başından trajik olaylar geçen "İzzet Gündoğdu" karakterini canlandırmıştır. Yine 2012 yılında DOT tiyatrosunun Murat Daltaban yönetmenliğindeki oyunu Beautiful Burnout/Süpernova'da bir boksörü canlandırmıştır. Rolüne hazırlanmak için uzun süre boks eğitimi almıştır. En son Esme Madra yönetmenliğindeki Meşakkat ve Karısı kısa filminde oynamıştır, bu film Akbank 9. Kısa Film Festivali'nde 'Kurmaca Kısa Filmler' kategorisinde yarışmıştır. 2013 yılında Arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Efe Tunçer ile birlikte Bir Aralık adlı müzik grubu kurmuşlardır. Kurtaş bu müzik grubunda hem söz yazıp beste yapıyor, hem de gitar çalıp şarkı söylüyor.

HAKAN KURTAŞ DİZİ VE FİLMLERİ

Dizi

2011 Ezel

2011-2012 Bir Çocuk Sevdim

2013 A.Ş.K.

2015 Analar ve Anneler

2015-2016 Filinta Su

2016 Seddülbahir 32 Saat

2017 Dolunay

2018-2019 Çarpışma

2019-2020 Kadın

2020-2021 Mucize Doktor

2022 Baba

Sinema

2012 Vücut

2016 Saruhan

2017 Martıların Efendisi

2018 İyi Oyun