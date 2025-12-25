Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 25 Aralık Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25.12.2025 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Aralık günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Nihat Hatipoğlu ile Regaip Kandili

21.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09.o0 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

13.45 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

19.45 Regaip Kandili Özel

21.00 Tarzan Efsanesi

23.15 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI 

07.30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.15 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.45 Regaip Gecesi

21.45 Çağrı

TV8 YAYIN AKIŞI 

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

12.30 Zahide Yetiş’le Sence?

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

