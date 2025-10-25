TV yayın akışı 25 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
25.10.2025 09:26:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ekim günü tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 – Kara Murat Denizler Hakimi

08:30 - Konuştukça

09:45 - Magazin D Cumartesi

13:00 - Arda'nın Mutfağı

14:00 - Arka Sokaklar

16:15 - Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Güller ve Günahlar

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:18 – İstiklal Marşı

05:20 - Yedi Numara

06:05 - Benim Güzel Ailem

08:45 - Kod Adı Kırlangıç

10:00 - Hayallerinin Peşinde

11:00 - Taşacak Bu Deniz

14:35 - Cennetin Çocukları

17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

20:00 – Gönül Dağı

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Aile

08:00 - İstasyon

10:00 – Cumartesi Sürprizi

13:00 - Bahar

15:30 - Kızılcık Şerbeti

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – İstanbullu Gelin

09:00 - Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 - Çarpıntı

14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 - Sahipsizler

19:00 – Star Haber (canlı)

20:00 – Aykut Enişte 2

ATV YAYIN AKIŞI 

07:30 - atv'de Hafta Sonu

10:00 – Aynadaki Yabancı

13:00 – Sümele'nin Şifresi 3: Cünyor Temel

15:30 - Gözleri Karadeniz

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Aynadaki Yabancı

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 - Tuzak

08:00 – Oynat Bakalım

08:45 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - İtiraf Et

20:00 – MasterChef Türkiye

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 - Ben Leman

13:45 - Halef: Köklerin Çağrısı

16:00 - Kıskanmak

19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 – Ben Leman

