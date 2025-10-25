TV yayın akışı 25 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

25 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 25 Ekim yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kara Murat Denizler Hakimi
08:30 - Konuştukça
09:45 - Magazin D Cumartesi
13:00 - Arda'nın Mutfağı
14:00 - Arka Sokaklar
16:15 - Uzak Şehir
18:30 – Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 – İstiklal Marşı
05:20 - Yedi Numara
06:05 - Benim Güzel Ailem
08:45 - Kod Adı Kırlangıç
10:00 - Hayallerinin Peşinde
11:00 - Taşacak Bu Deniz
14:35 - Cennetin Çocukları
17:50 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber (Canlı)
20:00 – Gönül Dağı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Aile
08:00 - İstasyon
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 - Bahar
15:30 - Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İstanbullu Gelin
09:00 - Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 - Çarpıntı
14:000 - Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 - Sahipsizler
19:00 – Star Haber (canlı)
20:00 – Aykut Enişte 2
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 - atv'de Hafta Sonu
10:00 – Aynadaki Yabancı
13:00 – Sümele'nin Şifresi 3: Cünyor Temel
15:30 - Gözleri Karadeniz
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Aynadaki Yabancı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 - Tuzak
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:00 - İtiraf Et
20:00 – MasterChef Türkiye
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 - Ben Leman
13:45 - Halef: Köklerin Çağrısı
16:00 - Kıskanmak
19:00 – Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 – Ben Leman