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TV yayın akışı 25 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 25 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

25.06.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 25 Haziran Perşembe! Bugün hangi kanalda ne var?

25 Haziran 2026 Perşembe günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 25 Haziran Perşembe günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın dördüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Perşembe gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 25 Haziran Perşembe yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10.00 - Bahar

12.30 - Gelin Evi

15.00 - Muhtemel Aşk

18.25 - Show Ana Haber

20.00 - Muhtemel Aşk

KANAL D YAYIN AKIŞI

11.00 - Yaprak Dökümü

14.00 - Gelinim Mutfakta

16.45 - Aşk-ı Memnu

18.30 - Kanal D Ana Haber

20.00 - Efsane

ATV YAYIN AKIŞI

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Mutfak Bahane

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Var Mısın Yok Musun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10.25 - Kasaba Doktoru

13.40 - Seksenler

14.45 - Yürek Çıkmazı

17.45 - Lingo Türkiye

19.00 - Ana Haber

20.00 - Ehl-i Beyt Aşkına

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

10:00 Gazete Magazin

13:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Ateşböceği

12:00 Benim Tatlı Yalanım

14:00 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Her Yerde Sen

12:15 Şahane Hayatım

14:45 Sen Çal Kapımı

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ölümlü Dünya 2

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