TV yayın akışı 26 Eylül Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26.09.2025 09:42:00
Haber Merkezi
Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Eylül Cuma günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

18.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 atv Gün ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16.00 Esra Erol’da

20.00 Aşk ve Gözyaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta

11.00 Yaprak Dökümü

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:30 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08.15 Bu Sabah

10.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Adalet 2

22.30 Adalet 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.25 Kalk Gidelim

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.30 Cennetin Çocukları

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Tuzak

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

13.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

