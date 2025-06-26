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TV yayın akışı 26 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 26 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26.06.2025 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 26 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...

26 Haziran Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Haziran Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Password 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:   Gassal  20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Kim Milyoner Olmak İster? 20:00


ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru


KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Küçük Kovboy

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Password

23:15 Büyük Dünya Depremi

01:15 Büyük Dünya Depremi

02:45 Yargı

04:45 Poyraz Karayel


NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

00:15 Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...


SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Sen ve Ben


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

22:15 Power Rangers

00:30 Power Rangers


TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:15 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

14:25 Seksenler

15:30 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gassal

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Juventus-Manchester City"


TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:50 MasterChef Türkiye

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular / Yeni bölüm

02:30 İşte Benim Stilim

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