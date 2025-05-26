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TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

26.05.2025 10:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mayıs Pazartesi günü tv yayın akışı...

TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
26 Mayıs Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 26 Mayıs Pazartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Uzak Şehir 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00 
STAR TV YAYIN AKIŞI: Yol Arkadaşım 2 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Tamirci 20:00 
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 
TRT 1 YAYIN AKIŞI: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Top Gun: Maverick 20:00
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

NOW TV

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Kanal D

07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.25 Teşkilat
17.40 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Star TV

07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Show TV

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tamirci
22:30 Cehennem Melekleri
TV yayın akışı 26 Mayıs Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Top Gun: Maverick
22:40 Koruyucu
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