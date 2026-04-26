TV yayın akışı 26 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Nisan Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Bebek Firarda
13.50 Çakallarla Dans 3
15.40 A.B.İ
17.00 Servet Operasyonu
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar
23.15 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Yeraltı
16.00 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Erdal ile Ece
22.30 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.00 Acele Koca Aranıyor
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Çiçek Abbas
14.45 Kızılcık Şerbeti
18.25 Ana Haber
20.00 Delikanlı
22.45 Vizontele
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
08.00 Çirkin
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.50 Beni Böyle Sev
09.05 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.00 Gönül Dağı
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026