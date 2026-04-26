TV yayın akışı 26 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

26.04.2026 10:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
26 Nisan 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 26 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 26 Nisan Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Bebek Firarda

13.50 Çakallarla Dans 3

15.40 A.B.İ

17.00 Servet Operasyonu

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar

23.15 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Yeraltı

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Erdal ile Ece

22.30 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.00 Acele Koca Aranıyor

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Çiçek Abbas

14.45 Kızılcık Şerbeti

18.25 Ana Haber

20.00 Delikanlı

22.45 Vizontele

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

08.00 Çirkin

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Çirkin

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.50 Beni Böyle Sev

09.05 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

