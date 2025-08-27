TV yayın akışı 27 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
27.08.2025 09:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

27 Ağustos Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ağustos Çarşamba tv yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 – Kanal D Haber Gün Arası (Canlı)

13:00 – Uzak Şehir

16:00 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Avangers: Sonsuzluk Savaşı

21:45 - Dokunmayın Şabanıma

23:00 - Eşref Rüya

02:00 - Poyraz Karayel

04:00 - Kuzey Güney

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:38 – İstiklal Marşı

05:40 - Kara Tahta

08:15 - Kendi Düşen Ağlamaz

11:30 - Set Sayısı

12:00 - FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Grup Maçı "Türkiye-Kanada"

14:00 - Set Sayısı

14:15 - Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 - Maç Özel

22:00 - Şampiyonlar Ligi Play Off Karşılaşması "Benfica-Fenerbahçe"

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Güzel Günler

08:15 - Bu Sabah

10:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Lohusa

22:30 - Nasipse Olur

00:45 - Lohusa

02:45 - Nasipse Olur

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Otel Transilvanya 3

22:00 - Otel Transilvanya 3

23:45 - Kral Kaybederse

01:45 - Sultan

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Can Borcu

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 - Görevimiz Tatil

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

20:00 – Macera Ormanı

22:35 - Macera Ormanı

01:00 – Aile Saadeti

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 - Oynat Bakalım

09:30 - Gel Konuşalım

11:15 - MasterChef Türkiye

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW YAYIN AKIŞI

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:00 - Yasak Elma

12:45 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 – Karagül

19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Üçlü Pürüz

22:00 - Mutlu Aile Tablosu

00:15 – İlk Buluşma

02:30 - Her Yerde Sen

İlgili Konular: #yayın akışı #televizyonda ne var?