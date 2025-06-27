TV yayın akışı 27 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Haziran Cuma tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Sil Baştan Kaynanam 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Tosun Paşa 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Gassal 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Güven Bana 20:00
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 – Kahvaltı Haberleri
08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Güven Bana
22:20 – Canavar / Yabancı Sinema
Kanal D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri
09:00 – Yumurcak Veda (TÜRK YAPIMI)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta (Sezon Finali)
16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)
20:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)
23:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)
Show TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
09:00 – Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)
12:00 – Bahar (Tekrar)
15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası
22:30 – Çiçek Abbas
23:45 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
Star TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)
09:00 – Ada Masalı (Tekrar)
11:00 – Ateşböceği (Tekrar)
13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Tosun Paşa
22:15 – Umut Kanatları
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat (Canlı)
10:00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)
12:45 – Sen Çal Kapımı (Alt Yazılı)
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası (Yeni Bölüm)
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Sil Baştan Kaynanam (Film)
22:45 – Çift Kişilik Oda
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık (Yeni Bölüm)
08:30 – Gel Konuşalım (Yeni Bölüm)
11:00 – MasterChef Türkiye
12:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)
16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:13 – İstiklal Marşı
06:15 – Balkan Ninnisi
09:10 – Kod Adı Kırlangıç
10:20 – Kasaba Doktoru
13:15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14:25 – Seksenler
15:25 – Teşkilat
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Gassal
21:45 – Yabancı Sinema “Kaos”
23:55 – Tutunamayanlar