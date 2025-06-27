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TV yayın akışı 27 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 27 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

27.06.2025 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 27 Haziran Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Haziran Cuma günü tv yayın akışı...

27 Haziran Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Haziran Cuma tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Sil Baştan Kaynanam 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Tosun Paşa 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:   Gassal  20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Güven Bana 20:00

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 – Kahvaltı Haberleri

08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Güven Bana

22:20 – Canavar / Yabancı Sinema

Kanal D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri

09:00 – Yumurcak Veda (TÜRK YAPIMI)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta (Sezon Finali)

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber (Canlı)

20:00 – Arka Sokaklar (Tekrar)

23:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)

Show TV YAYIN AKIŞI

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

09:00 – Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)

12:00 – Bahar (Tekrar)

15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Hadi Hayırlısı: Istakoz’un Haritası

22:30 – Çiçek Abbas

23:45 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

Star TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Menajerimi Ara (Tekrar)

09:00 – Ada Masalı (Tekrar)

11:00 – Ateşböceği (Tekrar)

13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Tosun Paşa

22:15 – Umut Kanatları

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 – Çalar Saat (Canlı)

10:00 – Yasak Elma (Alt Yazılı)

12:45 – Sen Çal Kapımı (Alt Yazılı)

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası (Yeni Bölüm)

16:30 – Karagül

19:00 – NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Sil Baştan Kaynanam (Film)

22:45 – Çift Kişilik Oda

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Gel Konuşalım (Yeni Bölüm)

11:00 – MasterChef Türkiye

12:30 – İşte Benim Stilim (Yeni Bölüm)

16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:13 – İstiklal Marşı

06:15 – Balkan Ninnisi

09:10 – Kod Adı Kırlangıç

10:20 – Kasaba Doktoru

13:15 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14:25 – Seksenler

15:25 – Teşkilat

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gassal

21:45 – Yabancı Sinema “Kaos”

23:55 – Tutunamayanlar


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