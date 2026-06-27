TV yayın akışı 27 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 27 Haziran Cumartesi yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Fatma Bacı
07:00 Muhtemel Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İbo İle Güllüşah
15:15 Muhtemel Aşk
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Her Şey Dahil
15:00 Daha 17
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:30 Şanslı Pasaport
16:30 Survivor Panorama
20:00 MasterChef Türkiye
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Doğanın Kanunu
12:00 Benim Tatlı Yalanım
14:00 Erkenci Kuş
15:45 Doğanın Kanunu
19:00 Star Haber
20:00 Doğanın Kanunu
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Her Yerde Sen
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
12:00 Şahane Hayatım
14:30 Sen Çal Kapımı
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kutsal Damacana 4
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Altı Üstü İstanbul
12:50 Var Mısın Yok Musun
15:40 Altı Üstü İstanbul
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Buz Devri
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 Mısır - İran
08:15 Lingo Türkiye
09:40 Elif Ve Arkadaşları: Kapadokya
11:25 Kod Adı Kırlangıç
14:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
15:35 Taşacak Bu Deniz
19:00 Ana Haber
20:00 Gassal