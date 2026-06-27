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TV yayın akışı 27 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 27 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

27.06.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 27 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

27 Haziran 2027 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 27 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 27 Haziran Cumartesi yayın akışı...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Fatma Bacı

07:00 Muhtemel Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İbo İle Güllüşah

15:15 Muhtemel Aşk

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Her Şey Dahil

15:00 Daha 17

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:30 Şanslı Pasaport

16:30 Survivor Panorama

20:00 MasterChef Türkiye

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Doğanın Kanunu

12:00 Benim Tatlı Yalanım

14:00 Erkenci Kuş

15:45 Doğanın Kanunu

19:00 Star Haber

20:00 Doğanın Kanunu

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Her Yerde Sen

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:00 Şahane Hayatım

14:30 Sen Çal Kapımı

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kutsal Damacana 4

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Altı Üstü İstanbul

12:50 Var Mısın Yok Musun

15:40 Altı Üstü İstanbul

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Buz Devri

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:00 Mısır - İran

08:15 Lingo Türkiye

09:40 Elif Ve Arkadaşları: Kapadokya

11:25 Kod Adı Kırlangıç

14:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

15:35 Taşacak Bu Deniz

19:00 Ana Haber

20:00 Gassal                       

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