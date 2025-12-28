Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 28 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28.12.2025 09:05:00
Haber Merkezi
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Aralık günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Kuruluş Orhan

15.15 Cinayet Süsü

17.15 Taşıyıcı 2

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar

18.30 Kanal D Haber

20.00 Canım Oğlum

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kıskanmak

16.00 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Talihli Amele

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şaşkın Damat

14.45 Rüya Gibi

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fırıldak Ailesi

09.15 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Söz

19.00 Star Haber  

20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.10 Ege’nin Hamsisi

08.45 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.45 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

17.30 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye/ Yeni Bölüm

