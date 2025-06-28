TV yayın akışı 28 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey’in Oğlu Volkan Konak 20:00
NOW YAYIN AKIŞI: Ölümüne Aşk 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Canım Kardeşim 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: FIFA Dünya Kulüpler Kupası 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Aile Saadeti 20:00
Show TV yayın akışı
06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)
08:00 – Çiçek Abbas (Film)
10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23:45 – İnatçı
Star TV yayın akışı
07:00 – İki Aile (Tekrar)
09:00 – Hanım Köylü (Tekrar)
11:00 – Ateşböceği (Tekrar)
13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)
16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Canım Kardeşim (Yerli Film)
22:00 – Suikastçı (Yabancı Film)
NOW TV yayın akışı
08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
10:00 – Kirli Sepeti
13:00 – Yasak Elma
16:00 – Çift Kişilik Oda
19:00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Ölümüne Aşk (Film)
22:15 – Sadece Bir Gece (Film)
TV8 yayın akışı
06:30 – Tuzak
07:45 – Süper 1 Takım (Çizgi Film)
08:00 – Oynat Bakalım
08:45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
TRT 1 yayın akışı
05:48 – İstiklal Marşı
05:50 – Hayallerinin Peşinde
06:35 – Yedi Numara
08:20 – Beni Böyle Sev
10:45 – Afacanlar Kampta (Film)
12:40 – Yeşil Deniz
14:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00 – TRT Ana Haber
19:00 – FIFA Kulüpler Kupası: Palmeiras – Botafogo
21:00 – Yabancı Film: Özel Ekip 2
23:00 – FIFA Kulüpler Kupası: Benfica – Chelsea
atv yayın akışı
07:30 – atv'de Hafta Sonu
10:00 – Aile Saadeti (2. Bölüm)
13:00 – Yok Artık 1 / Yerli Sinema
15:00 – Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema
17:00 – Güven Bana
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Aile Saadeti (2. Bölüm)
22:50 – Güven Bana
Kanal D yayın akışı
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13:00 – Arda’nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 – Mahrumlar
16:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20:00 – Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 – Çember: Karanlığın Gözleri