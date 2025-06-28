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TV yayın akışı 28 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 28 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

28.06.2025 09:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 28 Haziran Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Haziran Cumartesi günü tv yayın akışı...

28 Haziran Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Haziran Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Kuzey’in Oğlu Volkan Konak 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Ölümüne Aşk 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI: Canım Kardeşim 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI:  Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: MasterChef Türkiye 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI:   FIFA Dünya Kulüpler Kupası  20:00

ATV YAYIN AKIŞI:  Aile Saadeti 20:00

Show TV yayın akışı

06:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Tekrar)

08:00 – Çiçek Abbas (Film)

10:00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

13:00 – Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

15:00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

18:25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

23:45 – İnatçı

Star TV yayın akışı

07:00 – İki Aile (Tekrar)

09:00 – Hanım Köylü (Tekrar)

11:00 – Ateşböceği (Tekrar)

13:30 – Kiralık Aşk (Tekrar)

16:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Canım Kardeşim (Yerli Film)

22:00 – Suikastçı (Yabancı Film)

NOW TV yayın akışı

08:30 – Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

10:00 – Kirli Sepeti

13:00 – Yasak Elma

16:00 – Çift Kişilik Oda

19:00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 – Ölümüne Aşk (Film)

22:15 – Sadece Bir Gece (Film)

TV8 yayın akışı

06:30 – Tuzak

07:45 – Süper 1 Takım (Çizgi Film)

08:00 – Oynat Bakalım

08:45 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

10:00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

TRT 1 yayın akışı

05:48 – İstiklal Marşı

05:50 – Hayallerinin Peşinde

06:35 – Yedi Numara

08:20 – Beni Böyle Sev

10:45 – Afacanlar Kampta (Film)

12:40 – Yeşil Deniz

14:45 – Mehmed: Fetihler Sultanı

18:00 – TRT Ana Haber

19:00 – FIFA Kulüpler Kupası: Palmeiras – Botafogo

21:00 – Yabancı Film: Özel Ekip 2

23:00 – FIFA Kulüpler Kupası: Benfica – Chelsea

atv yayın akışı

07:30 – atv'de Hafta Sonu

10:00 – Aile Saadeti (2. Bölüm)

13:00 – Yok Artık 1 / Yerli Sinema

15:00 – Sağ Salim 2: Sil Baştan / Yerli Sinema

17:00 – Güven Bana

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Aile Saadeti (2. Bölüm)

22:50 – Güven Bana

Kanal D yayın akışı

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

08:30 – Konuştukça (Yeni Bölüm)

09:45 – Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

13:00 – Arda’nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 – Mahrumlar

16:30 – Kuralsız Sokaklar (Tekrar)

18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

20:00 – Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

23:30 – Çember: Karanlığın Gözleri

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