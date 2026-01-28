TV yayın akışı 28 Ocak Çarşamba! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 09:25:00
28 Ocak 2026 Çarşamba günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 28 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın üçüncü gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Çarşamba gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu 28 Ocak Çarşamba yayın akışı listesini sizler için hazırladık. İşte, bugünkü program rehberi...

Image

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Küçük Ağa

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:33 – İstiklal Marşı

05:35 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:25 - Kalk Gidelim

09:25 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:15 - Kara Ağaç Destanı

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Çizmeli Kedi : Son Dilek

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - Bahar

09:30 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Eyvah Eyvah 3

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - Aramızda Kalsın

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - Erkenci Kuş

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

ATV YAYIN AKIŞI 

06:30 - Aldatmak

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

12:30 - Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sahtekarlar

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Yeraltı

