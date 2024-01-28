TV yayın akışı 28 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 10:22
TV yayın akışı 28 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 Survivor All Star 2024

TRT 1 YAYIN AKIŞI      20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI       20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Beni Böyle Sev

08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Biraz Kül Biraz Duman

13:50 Gönül Dağı

17:15 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:00 Şehirden Uzakta

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Safir

15:50 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Safir

03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Karlar Kraliçesi

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Ömer

03:00 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:15 İnci Taneleri

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Yargı

00:15 İnci Taneleri

02:45 Poyraz Karayel

04:00 5N1K

04:45 Afili Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Yerli Sinema Feryat

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Namuslu

15:15 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

00:15 Sandık Kokusu

03:00 Yerli Sinema Namuslu

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Hudutsuz Sevda

16:15 Kopuk

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:15 Kızıl Goncalar

03:00 Gaddar

05:00 Kefaret

06:00 Her Yerde Sen

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:00 %100 Futbol

02:45 Son Karar

03:30 Gençlik Rüzgarı

04:30 Gazete Magazin


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