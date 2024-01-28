TV yayın akışı 28 Ocak Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 28 Ocak Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 Survivor All Star 2024
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:50 Beni Böyle Sev
08:35 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Biraz Kül Biraz Duman
13:50 Gönül Dağı
17:15 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
01:30 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:00 Şehirden Uzakta
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Safir
15:50 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Safir
03:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Karlar Kraliçesi
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Ömer
03:00 Kiralık Aşk
04:00 Türk Müziği
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda İle Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:15 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yargı
00:15 İnci Taneleri
02:45 Poyraz Karayel
04:00 5N1K
04:45 Afili Aşk
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Yerli Sinema Feryat
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Namuslu
15:15 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
00:15 Sandık Kokusu
03:00 Yerli Sinema Namuslu
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Hudutsuz Sevda
16:15 Kopuk
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:15 Kızıl Goncalar
03:00 Gaddar
05:00 Kefaret
06:00 Her Yerde Sen
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Çarkıfelek
02:00 %100 Futbol
02:45 Son Karar
03:30 Gençlik Rüzgarı
04:30 Gazete Magazin
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