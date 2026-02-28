TV yayın akışı 28 Şubat Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

28 Şubat Cumartesi günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 28 Şubat cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu (Canlı)
10:00 Kuşaklılar
12:00 A.B.İ
15:!0 Aynı Yağmur Altında
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 ATV Ana Haber
20:00 Cennetin Krallığı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10:30 Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
13:15 Seksenler
17:45 Ramazan Sevinci (Canlı)
19:15 Ana Haber (Canlı)
20:00 Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:00 Arka Sokaklar (Tekrar)
19:00 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TV8 YAYIN AKIŞI
10:00 Gazete Magazin
12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2026 (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası
14.45 Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür (Yeni Bölüm)
NOW TV YAYIN AKIŞI
11:00 Ekonomi Arası
13:00 Yerli Dizi Tekrar
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Kopuk (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır (Tekrar)
11:00 Sevdiğim Sensin
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16:30 Sevdiğim Sensin
18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)
19:00 Star Haber (Canlı)
20:00 Ejderham ve Ben