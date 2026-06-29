TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Haziran Pazartesi yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul
22.30 Altı Üstü İstanbul
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
09.30 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Düşüş
22.15 Çatışma
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
15.00 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Başka Bir Sen
22.30 Yalancı Sevgilim
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
10.00 Bahar
12.30 Baba Bizi Eversene
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Kod Adı: Olympus
22.30 Sürgün
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Ateşböceği
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Aramızda Kalsın
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı
22.00 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
08.15 Hangimiz Sevmedik
10.40 Kasaba Doktoru
13.15 Seksenler
14.45 Yürek Çıkmazı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Brezilya - Japonya
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
09.00 MasterChef Türkiye
10.00 Gazete Magazin
14.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye