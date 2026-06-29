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TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

29.06.2026 09:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 29 Haziran Pazartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

29 Haziran 2026 Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 29 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 29 Haziran Pazartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 atv Ana Haber

20.00 Altı Üstü İstanbul

22.30 Altı Üstü İstanbul

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.30 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Düşüş

22.15 Çatışma

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

11.45 Şahane Hayatım

15.00 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Başka Bir Sen

22.30 Yalancı Sevgilim

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Baba Bizi Eversene

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Kod Adı: Olympus

22.30 Sürgün

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Hababam Sınıfı

22.00 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.40 Kasaba Doktoru

13.15 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Brezilya - Japonya

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

09.00 MasterChef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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