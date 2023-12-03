TV yayın akışı 3 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
TV ekranında yayın yapan kanalların yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. "Bugün televizyonda ne var?" sorusunu soran yurttaşlar, 1 Aralık Cuma günü televizyonda hangi dizi, film ve programların yer alacağını araştırıyor. Peki, bu akşam televizyonda ne var? 3 Aralık 2030 Pazar TV rehberi...
Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.
Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI 20:45 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti
SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Atla Gel Şaban
STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star
TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat
ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Altın Kafes
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Üç Kız Kardeş
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
20:45 Yargı
00:15 Dilek Taşı
02:30 Poyraz Karayel
04:39 5N1K
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Şahane Hayatım
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kirli Sepeti
00:00 Şahane Hayatım
05:00 Senden Daha Güzel
06:00 Bay Yanlış
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Yuvam Olsun
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Köyden İndim Şehire
23:45 Kızılcık Şerbeti
02:45 Atla Gel Şaban
04:15 Bir Yuvam Olsun
STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Oliver Twist: Modern Zamanlar
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Sakla Beni
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk
14:00 Ömer
16:00 Yalı Çapkını
18:15 Star Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Yalı Çapkını
02:00 Kiralık Aşk
04:00 Türk Müziği
05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
TV 8 YAYIN AKIŞI
10:00 Yabancı sinema/Affedilmeyen
12:30 Gazete Magazin
17:15 MasterChef Türkiye All Star
20:00 Masterchef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:15 Son Karar
02:15 Gazete Magazin
04:30 Tuzak
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:20 Beni Böyle Sev
08:30 Alparslan Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Lingo
14:30 Türk Sineması "Buğday Tanesi"
17:10 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3’te 3
01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Ateş Kuşları
15:45 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altın Kafes
22:45 Altın Kafes
01:45 Altın Kafes
04:45 Cennetin Gözyaşları
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