TV yayın akışı 3 Aralık Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Yayınlanma: 03.12.2023 - 10:06

Güncelleme: 03.12.2023 - 10:06

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Aralık Pazar günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI 20:45 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI 20:00 Kirli Sepeti

SHOW TV YAYIN AKIŞI 20:00 Atla Gel Şaban

STAR TV YAYIN AKIŞI 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI 20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI 20:00 Teşkilat

ATV YAYIN AKIŞI 20:00 Altın Kafes

KANAL D YAYIN AKIŞI



07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Üç Kız Kardeş

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

19:30 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:45 Yargı

00:15 Dilek Taşı

02:30 Poyraz Karayel

04:39 5N1K

05:00 Güneşi Beklerken

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Şahane Hayatım

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

00:00 Şahane Hayatım

05:00 Senden Daha Güzel

06:00 Bay Yanlış

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Yuvam Olsun

14:30 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Köyden İndim Şehire

23:45 Kızılcık Şerbeti

02:45 Atla Gel Şaban

04:15 Bir Yuvam Olsun

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Oliver Twist: Modern Zamanlar

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Yalı Çapkını

02:00 Kiralık Aşk

04:00 Türk Müziği

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV 8 YAYIN AKIŞI

10:00 Yabancı sinema/Affedilmeyen

12:30 Gazete Magazin

17:15 MasterChef Türkiye All Star

20:00 Masterchef Türkiye All Star

00:15 %100 Futbol

01:15 Son Karar

02:15 Gazete Magazin

04:30 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:20 Beni Böyle Sev

08:30 Alparslan Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Lingo

14:30 Türk Sineması "Buğday Tanesi"

17:10 Kod Adı Kırlangıç

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 3’te 3

01:35 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

04:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Ateş Kuşları

15:45 Aldatmak

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altın Kafes

22:45 Altın Kafes

01:45 Altın Kafes

04:45 Cennetin Gözyaşları