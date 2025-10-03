Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 3 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 3 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3.10.2025 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 3 Ekim Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ekim günü tv yayın akışı...

2 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 2 Ekim yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Bir Gece Masalı Dizi

07:00 Kahvaltı Haberleri Haber 

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor Dini

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert Reality

13:00 Gün Ortası Haber

14:00 Can Borcu Dizi

16:00 Esra Erol'da Yaşam

19:00 ATV Ana Haber Haber

20:00 Aşk ve Gözyaşı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki Dizi 

09:00 Neler Oluyor Hayatta Magazin

11:00 Yaprak Dökümü Dizi

14:00 Gelinim Mutfakta Yarışma

16:45 Arka Sokaklar Dizi

19:00 Kanal D Ana Haber Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat Haber

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün Yaşam

12:30 Yasak Elma 

13:30 En Hamarat Benim 

16:30 Kıskanmak 

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 

20:00 Kıskanmak 

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk 

12:30 Gelin Evi 

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 

18:45 Show Ana Haber 

20:00 Kızılcık Şerbeti 

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin 

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer 

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen 

16:15 Söz 

19:00 Star Haber 

20:00 Dizi 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:25 Kalk Gidelim 

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse 

13:15 Seksenler 

14:30 Gönül Dağı 

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber 

19:55 İddiaların Aksine 

20:00 Cennetin Çocukları 

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak Dizi 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 

09:00 Gel Konuşalım 

11:15 MasterChef Türkiye 

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 

20:00 MasterChef Türkiye 

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi