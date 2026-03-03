TV yayın akışı 3 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında reyting rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri, fenomen yarışmalar ve dünya sinemasından seçkin örnekler izleyiciyle buluşacak. İşte, 3 Mart Salı günü kanal kanal yayın akışı rehberi...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – İkizler Memo - Can (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:15 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)
14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)
16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)
18:00 – Bir Ramazan Akşamı (Canlı)
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 – İlk Bakış (Canlı)
08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)
10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)
12:30 – Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
13:20 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)
16:30 – Kıskanmak (Alt Yazılı)
17:50 – Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar (Yeni Bölüm)
19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)
20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)
10:45 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)
12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)
18:45 – Show Ana Haber (Canlı)
20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 – Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
18:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 – atv Ana Haber
20:00 – A.B.İ.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07:03 – İstiklal Marşı
07:05 – Kalk Gidelim
08:55 – Adını Sen Koy
10:00 – Kur'an'ın Mesajı
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 – Seksenler
13:50 – Vefa Sultan
15:30 – Kur'an'ın Mesajı
16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 – Ramazan Sevinci
19:15 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Sefirin Kızı (Tekrar)
09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)
13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)
17:15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)
18:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)
19:00 – Star Haber (Canlı)
20:00 – Yerli Dizi Tekrarı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Dizi
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)
09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)
12:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın (Yeni Bölüm)
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026