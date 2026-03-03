TV yayın akışı 3 Mart Salı! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 09:21:00
3 Mart 2026 Salı günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. Bugün hangi kanalda ne var? İşte, 3 Mart Salı günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında reyting rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizileri, fenomen yarışmalar ve dünya sinemasından seçkin örnekler izleyiciyle buluşacak. İşte, 3 Mart Salı günü kanal kanal yayın akışı rehberi...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – İkizler Memo - Can (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta? (Canlı)

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:15 – Arda'nın Ramazan Mutfağı (Yeni Bölüm)

14:00 – Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm)

16:45 – Arka Sokaklar (Tekrar)

18:00 – Bir Ramazan Akşamı (Canlı)

19:00 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 – İlk Bakış (Canlı)

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün (Canlı)

12:30 – Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

13:20 – En Hamarat Benim (Yeni Bölüm)

16:30 – Kıskanmak (Alt Yazılı)

17:50 – Refika'yla Özlediğimiz Ramazanlar (Yeni Bölüm)

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Kıskanmak (Yeni Bölüm)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Tekrar)

10:45 – Şükran Kaymak'la Ramazan Sofrası (Yeni Bölüm)

12:30 – Gelin Evi (Yeni Bölüm)

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı)

18:45 – Show Ana Haber (Canlı)

20:00 – Güldür Güldür Show (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 – Zembilli

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol’da

18:30 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 – atv Ana Haber

20:00 – A.B.İ. 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:03 – İstiklal Marşı

07:05 – Kalk Gidelim

08:55 – Adını Sen Koy

10:00 – Kur'an'ın Mesajı

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:20 – Seksenler

13:50 – Vefa Sultan

15:30 – Kur'an'ın Mesajı

16:00 – Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

17:45 – Ramazan Sevinci

19:15 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Sefirin Kızı (Tekrar)

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen (Canlı)

17:15 – Pelin ve Tahsin Mutfakta (Yeni Bölüm)

18:15 – Erkenci Kuş (Tekrar)

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – Dizi

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

09:00 – Gel Konuşalım (Canlı)

12:30 – Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın (Yeni Bölüm)

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 – Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

