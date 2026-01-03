TV yayın akışı 3 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Ocak Aralık yayın akışı...
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı
16:00 Aşk Şarkısı
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Düşüş
TRT 1
05.23 İstiklal Marşı
05.25 Yedi Numara
06.10 Ege'nin Hamsisi
08.50 Kod Adı Kırlangıç
10.15 Hayallerinin Peşinde
11.45 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026
16.00 Pembe Panter 2 | Yabancı Sinema
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
TV8
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm
SHOW TV
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile Arasında
STAR TV
07:00 Aramızda Kalsın
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Sahipsizler
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Münaşaka
ATV
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Evde Tek Başına / Yabancı Sinema
12: 00 Kuruluş Orhan
15: 30 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema
17: 10 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema
NOW TV
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
12.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.15 Çifte Milyon
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Çifte Milyon