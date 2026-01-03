Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 3 Ocak Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

3.01.2026 09:25:00
Haber Merkezi
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 3 Ocak günü tv yayın akışı...

3 Ocak akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu.

KANAL D

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı

16:00 Aşk Şarkısı

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Düşüş

TRT 1

05.23 İstiklal Marşı

05.25 Yedi Numara

06.10 Ege'nin Hamsisi

08.50 Kod Adı Kırlangıç

10.15 Hayallerinin Peşinde

11.45 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel 2026

16.00 Pembe Panter 2 | Yabancı Sinema

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

TV8

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 / Yeni Bölüm

SHOW TV

07:00 Bahar

09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile Arasında

STAR TV

07:00 Aramızda Kalsın

09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

11:00 Sahipsizler

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Münaşaka

ATV

07: 30 atv'de Hafta Sonu

10: 00 Evde Tek Başına / Yabancı Sinema

12: 00 Kuruluş Orhan

15: 30 Şansımı Seveyim / Yerli Sinema

17: 10 Oflu Hoca Trakyada / Yerli Sinema

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Exodus: Tanrılar ve Krallar / Yabancı Sinema

NOW TV

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

12.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.15 Çifte Milyon

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Çifte Milyon

