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TV yayın akışı 3 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 3 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

3.07.2026 09:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 3 Temmuz Cuma! Bugün hangi kanalda ne var?

3 Temmuz 2026 Cuma günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 3 Temmuz Cuma günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

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Haftanın beşinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cuma gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 3 Temmuz Cuma yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Kuralsız Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Muhtemel Aşk

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Yaz Bir Şarkı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

 10:00 Her Yerde Sen

12:15 Şahane Hayatım

14:45 Sen Çal Kapımı

16:45 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Artık Oluversin Gari

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Ateşböceği

12:00 Asuman Krause İle Hayat Güzeldir

14:00 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kırgın Çiçekler

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Altı Üstü İstanbul

19:00 atv Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6 / Yabancı Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.15 Hangimiz Sevmedik

10.30 Kasaba Doktoru

13.35 Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Kupa Saati

22.00 Avustralya - Mısır

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

08.30 Masterchef Türkiye

10.00 Gazete Magazin

14.00 Masterchef Türkiye

20.00 Masterchef Türkiye

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