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TV yayın akışı 30 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 30 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

30.05.2025 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 30 Mayıs Cuma! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cuma gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Mayıs Cuma günü tv yayın akışı..

30 Mayıs Cuma akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 30 Mayıs Cuma tv yayın akışı..

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI: Arka Sokaklar 20:00

NOW YAYIN AKIŞI: Kendi Yolumda 20:00

STAR TV YAYIN AKIŞI: Niyazi Gül Dörtnala 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Kızılcık Şerbeti 20:00

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00

TRT1 YAYIN AKIŞI:  Mehmed: Fetihler Sultanı 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Babamın Hazinesi 20:00

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Ebru - Murat ile Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Niyazi Gül Dörtnala

22:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

ATV YAYIN AKIŞI

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Babamın Hazinesi

22:20 Kod 355

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:45 Çift Kişilik Oda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kendi Yolumda

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