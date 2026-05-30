TV yayın akışı 30 Mayıs Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

30.05.2026 09:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
30 Mayıs 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 30 Mayıs Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 30 Mayıs Cumartesi yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Var Mısın Yok Musun

12.40 Var Mısın Yok Musun

15.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Cumartesi

13.00 Arda’nın Mutfağı

14.00 Aşka Dair

16.45 Düş Peşime

18.30 Kanal D Haber

20.00 Güller ve Günahlar

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12.45 Yasak Elma

15.45 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Kırk Yalan  

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk   

08.00 Gırgıriye’de Cümbüş

10.00 Cumartesi Sürprizi

13.00 Köşeyi Dönen Adam

14.30 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

16.00 Şabaniye

18.25 Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07.00 İstanbullu Gelin

09.00 Benim Tatlı Yalanım

11.00 Sevdiğim Sensin

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Çok Güzel Hareketler 2

19.00 Star Haber  

20.00 Çılgın İkili 3

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

06.00 Balkan Ninnisi

08.30 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Lingo Türkiye

14.15 Hanımağa’nın Gelinleri

16.50 Lezzetli Tavsiye

18.00 Ana Haber

19.00 PSG-Arsenal

21.15 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

17.30 Hull City-Middlesbrough

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026

