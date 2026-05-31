TV yayın akışı 31 Mayıs Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

31.05.2026 09:03:00
31 Mayıs 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 31 Mayıs Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın son gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 31 Mayıs Pazar yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.20 Balkan Ninnisi

09.10 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Türk Mutfağı

14.35 Gönül Dağı

17.30 Kod Adı Kırlangıç

 19.00 Ana Haber

 20.00 Teşkilat

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Amacı Olmayan Grup

16:30 Sonsuza Dek Nedime

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Daha 17

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı

08.00 Gırgıriye’de Büyük Seçi

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İnatçı

14.45 Petrol Kralları

16:45 İyi Aile Çocuğu

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kapıcılar Kralı

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Sen Çal Kapımı

16.00 Yasak Elma

19:00 Ozan Gündoğdu İle NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Mutluyuz

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

16:30 Survivor Panorama

20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

08:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar

19:00 Star Haber

20:00 Sev Kardeşim

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11:20 Kuruluş Orhan

13:50 Var Mısın Yok Musun 

16:30 Var Mısın Yok Musun 

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?   

