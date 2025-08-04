TV yayın akışı 4 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ağustos Pazartesi tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Uzak Şehir
15:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Turnike
23:15 Yaşamak Güzel Şey
01:30 Yaşamak Güzel Şey
03:45 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:00 Ege'nin Hamsisi
08:30 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kendi Düşen Ağlamaz
12:55 Seksenler
14:30 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hugo"
22:25 Gönül Dağı
01:20 Leyla ile Mecnun
04:05 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
22:45 Yoksul
23:45 Korkusuz Korkak
01:00 Yoksul
02:30 Üç Geline Altı Damat
03:45 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Greenland Son Sığınak
22:30 Greenland Son Sığınak
00:45 Aramızda Kalsın
02:30 Kiralık Aşk
04:30 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Çakallarla Dans 5
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:40 Bir Gece Masalı
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
15:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 Gazete Magazin
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Recep İvedik 4
22:30 Bu Bir Başlangıç
00:45 İlk Buluşma
02:45 İnadına Aşk
04:30 Son Yaz
06:00 Karagül