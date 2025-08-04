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TV yayın akışı 4 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4.08.2025 09:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 4 Ağustos Pazartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ağustos Pazartesi günü tv yayın akışı...

4 Ağustos Pazartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ağustos Pazartesi tv yayın akışı...

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KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Uzak Şehir

15:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Turnike

23:15 Yaşamak Güzel Şey

01:30 Yaşamak Güzel Şey

03:45 Zalim İstanbul

05:00 Kuzey Güney

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TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:00 Ege'nin Hamsisi

08:30 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kendi Düşen Ağlamaz

12:55 Seksenler

14:30 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hugo"

22:25 Gönül Dağı

01:20 Leyla ile Mecnun

04:05 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

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SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

22:45 Yoksul

23:45 Korkusuz Korkak

01:00 Yoksul

02:30 Üç Geline Altı Damat

03:45 Kızılcık Şerbeti

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STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın 

13:30 Kiralık Aşk 

16:15 Erkenci Kuş 

19:00 Star Haber

20:00 Greenland Son Sığınak

22:30 Greenland Son Sığınak

00:45 Aramızda Kalsın

02:30 Kiralık Aşk

04:30 Erkenci Kuş 

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ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Çakallarla Dans 5

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:40 Bir Gece Masalı

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

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TV8 YAYIN AKIŞI 

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

15:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin

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NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Bu Bir Başlangıç

00:45 İlk Buluşma

02:45 İnadına Aşk

04:30 Son Yaz

06:00 Karagül

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