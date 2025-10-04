Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4.10.2025 09:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 4 Ekim Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ekim günü tv yayın akışı...

4 Ekim akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Ekim yayın akışı...

Image

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aşk ve Gözyaşı

02:00 Aşk ve Gözyaşı

05:00 Kardeşlerim

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Gözleri KaraDeniz

13:00 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Aynadaki Yabancı

22:30 Aynadaki Yabancı

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Arka Sokaklar

00:15 Eşref Rüya

02:45 Poyraz Karayel

04:45 Baht Oyunu

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

15:45 Uzak Şehir

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Gelin Takımı

22:30 Gelin Takımı

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Halef

02:00 Kıskanmak

04:00 İnadına Aşk

05:00 Bay Yanlış

06:15 Karagül

08:30 Ezgi Gözeger ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kıskanmak

13:45 Yasak Elma

15:45 Halef

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Ben Leman

22:30 Ben Leman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Kızılcık Şerbeti

00:15 Veliaht

02:45 Bahar

06:00 Aile

08:00 Cımbız Ali

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Veliaht

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Sahipsizler

01:15 Çarpıntı

04:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Söz

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Aramızda Kalsın

11:00 Kral Kaybederse

14:00 Bir Şansım Olsa

15:30 Çarpıntı

19:00 Star Haber

20:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

23:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Teşkilat

02:25 Seksenler

03:25 Kalk Gidelim

05:25 Yedi Numara

06:05 Benim Güzel Ailem

08:55 Kod Adı Kırlangıç

10:30 Hayallerinin Peşinde

11:30 Cennetin Çocukları

14:45 Teşkilat

17:50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

14:30 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

İlgili Konular: #trt #tv yayın akışı #TV rehberi