TV yayın akışı 4 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Eylül Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

01:40 Gözleri KaraDeniz

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Düşüş

21:45 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

00:00 Recep İvedik 5

01:00 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

02:00 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

22:30 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Vizontele

00:30 Hükümet Kadın

02:15 Vizontele

04:00 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mutluluk Zamanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 İyi Oyun

01:20 İyi Oyun

02:50 Baba Ocağı

04:10 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Ailem Robotlara Karşı

22:15 Ailem Robotlara Karşı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Hep Otuz Üç Yaşında

01:45 Leyla ile Mecnun

04:35 Seksenler

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Kara Tahta

08:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır

10:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

12:30 Seksenler

16:00 Set Sayısı

16:30 ABD - Türkiye

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Togo

22:20 Arıcı: Ölüm Kovanı

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 Gürcistan - Türkiye

21:15 MasterChef Türkiye