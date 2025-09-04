TV yayın akışı 4 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

4 Eylül Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi
01:40 Gözleri KaraDeniz
04:30 Kardeşlerim
06:30 Ateş Kuşları
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Gözleri KaraDeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Eşref Rüya
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kuzey Güney
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Düşüş
21:45 Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
00:00 Recep İvedik 5
01:00 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel
02:00 Her Yerde Sen
04:00 Son Yaz
06:00 Karagül
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Bihter
22:30 Şevkat Yerimdar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Vizontele
00:30 Hükümet Kadın
02:15 Vizontele
04:00 Gelin Evi
06:00 Güzel Günler
08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Mutluluk Zamanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 İyi Oyun
01:20 İyi Oyun
02:50 Baba Ocağı
04:10 Dürüye'nin Güğümleri
05:30 Kiralık Aşk
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
17:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Ailem Robotlara Karşı
22:15 Ailem Robotlara Karşı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Hep Otuz Üç Yaşında
01:45 Leyla ile Mecnun
04:35 Seksenler
05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:20 Kara Tahta
08:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır
10:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
12:30 Seksenler
16:00 Set Sayısı
16:30 ABD - Türkiye
18:15 Set Sayısı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Togo
22:20 Arıcı: Ölüm Kovanı
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
19:00 Gürcistan - Türkiye
21:15 MasterChef Türkiye