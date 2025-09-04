TV yayın akışı 4 Eylül Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.09.2025 09:27:00
Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 4 Eylül Perşembe günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI 

00:00 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

01:40 Gözleri KaraDeniz

04:30 Kardeşlerim

06:30 Ateş Kuşları

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Gözleri KaraDeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Düşüş

21:45 Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI 

00:00 Recep İvedik 5

01:00 Fatih Savaş ile Mevlid Kandili Özel

02:00 Her Yerde Sen

04:00 Son Yaz

06:00 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Bihter

22:30 Şevkat Yerimdar

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

00:00 Vizontele

00:30 Hükümet Kadın

02:15 Vizontele

04:00 Gelin Evi

06:00 Güzel Günler

08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mutluluk Zamanı

STAR TV YAYIN AKIŞI 

00:00 İyi Oyun

01:20 İyi Oyun

02:50 Baba Ocağı

04:10 Dürüye'nin Güğümleri

05:30 Kiralık Aşk

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Ailem Robotlara Karşı

22:15 Ailem Robotlara Karşı

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

00:00 Hep Otuz Üç Yaşında

01:45 Leyla ile Mecnun

04:35 Seksenler

05:25 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:20 Kara Tahta

08:30 Kaptan Pengu Ve Arkadaşları 4: Buzuldaki Sır

10:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

12:30 Seksenler

16:00 Set Sayısı

16:30 ABD - Türkiye

18:15 Set Sayısı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Togo

22:20 Arıcı: Ölüm Kovanı

TV8 YAYIN AKIŞI 

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19:00 Gürcistan - Türkiye

21:15 MasterChef Türkiye

