Cumhuriyet Gazetesi Logo
TV yayın akışı 5 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 5 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5.10.2025 10:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TV yayın akışı 5 Ekim Pazar! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Pazar gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ekim Pazar günü tv yayın akışı...

5 Ekim Pazar akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Ekim Pazar...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Aşk ve Gözyaşı

16.00 Aynadaki Yabancı

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

5 EKİM PAZAR KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

13.00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Yumurcak Küçük Kovboy

15.30 Eşref Rüya

18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23.15 Arka Sokaklar

5 EKİM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09.Aramızda Kalsın

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

19.00 Star Haber

20.00 Çarpıntı

5 EKİM PAZAR TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.35 Benim Güzel Ailem

08.25 Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.05 Cennetin Çocukları

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

İlgili Konular: #yayın akışı #TV rehberi