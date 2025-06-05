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TV yayın akışı 5 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 5 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5.06.2025 10:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 5 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Perşembe gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Haziran Perşembe günü tv yayın akışı...

5 Haziran Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Haziran Perşembe tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00 

STAR TV YAYIN AKIŞI:  Kral Kaybederse 20:00 

SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00 

TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00 

TRT1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3" 20:00

ATV YAYIN AKIŞI: Aynasız Haluk 20:00

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Çift Kişilik Oda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
04:30 Elkızı


KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Yerli Dizi / Sinema
02:00 Yargı
04:30 Poyraz Karayel

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:30 Ketenpere
00:30 Ketenpere
02:15 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Cehennem Melekleri 2


TV8 YAYIN AKIŞI 

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
22:00 UEFA Uluslar Ligi Yarı Final "İspanya - Fransa" / Canlı


ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Aynasız Haluk
22:20 Emeklilik Planı
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Emeklilik Planı

TRT1 YAYIN AKIŞI 

06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
22:40 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"


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