TV yayın akışı 5 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5 Haziran Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Haziran Perşembe tv yayın akışı...





GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00



STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00



SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00



TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00



TRT1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3" 20:00



ATV YAYIN AKIŞI: Aynasız Haluk 20:00

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Çift Kişilik Oda

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

04:30 Elkızı







KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:15 Yerli Dizi / Sinema

02:00 Yargı

04:30 Poyraz Karayel





STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Kral Kaybederse

22:30 Ketenpere

00:30 Ketenpere

02:15 Kaderimin Oyunu

05:00 Aramızda Kalsın





SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Cehennem Melekleri 2







TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

22:00 UEFA Uluslar Ligi Yarı Final "İspanya - Fransa" / Canlı







ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Aynasız Haluk

22:20 Emeklilik Planı

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Emeklilik Planı





TRT1 YAYIN AKIŞI

06:45 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Gülümse Hayata

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"

22:40 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"





