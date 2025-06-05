TV yayın akışı 5 Haziran Perşembe! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5 Haziran Perşembe akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Haziran Perşembe tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
NOW YAYIN AKIŞI: Çift Kişilik Oda 20:00
STAR TV YAYIN AKIŞI: Kral Kaybederse 20:00
SHOW TV YAYIN AKIŞI: Güldür Güldür Show 20:00
TV8 YAYIN AKIŞI: Survivor 2025 20:00
TRT1 YAYIN AKIŞI: Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3" 20:00
ATV YAYIN AKIŞI: Aynasız Haluk 20:00
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Çift Kişilik Oda
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
04:30 Elkızı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
23:15 Yerli Dizi / Sinema
02:00 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Kral Kaybederse
22:30 Ketenpere
00:30 Ketenpere
02:15 Kaderimin Oyunu
05:00 Aramızda Kalsın
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiğin Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Cehennem Melekleri 2
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
22:00 UEFA Uluslar Ligi Yarı Final "İspanya - Fransa" / Canlı
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Aynasız Haluk
22:20 Emeklilik Planı
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Emeklilik Planı
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:45 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Zor Ölüm 3"
22:40 Yabancı Sinema "Sakın Dışarı Çıkma"