TV yayın akışı 5 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5.11.2025 09:27:00
Haber Merkezi
Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 27 Ekim günü tv yayın akışı...

5 Kasım akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Kasım yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Arka Sokaklar

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

00:15 - Arka Sokaklar

03:00 - Poyraz Karayel

05:00 - Üç Kız Kardeş

TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:43 – İstiklal Marşı

05:45 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:35 - Kalk Gidelim

09:20 - Adını Sen Koy

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:30 - Cennetin Çocukları

17:45 - Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber (Canlı)

19:55 - İddiaların Aksine

20:00 - Gökdelen | Yabancı Sinema

22:00 - Maç Önü

23:00 - Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

01:00 - Cennetin Çocukları

03:30 - Seksenler

04:45 - Lingo Türkiye

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Yeni Gelin

08:15 - Bu Sabah

10:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 - Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Güldür Güldür Show

00:15 - Bereketli Topraklar

02:45 - Veliaht

04:45 - Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 - İstanbullu Gelin

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

00:30 - Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

03:00 - Yüksek Sosyete

04:30 - Hanım Köylü

06:00 - Söz

ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Gözleri Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

23:20 - Kuruluş Orhan

02:00 - Kuruluş Orhan

04:30 - Kardeşlerim

TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık (Yeni Bölüm)

08:30 – Oynat Bakalım

09:00 - Gel Konuşalım

13:15 - MasterChef Türkiye

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 - Gel Konuşalım

NOW YAYIN AKIŞI 

07:30 - İlk Bakış

08:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat (Canlı)

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Ben Onun Annesiyim

19:00 – Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber (Canlı)

20:00 – Ben Onun Annesiyim

22:30 - Ben Leman

01:15 - Halef: Köklerin Çağrısı

03:45 - İnadına Aşk

05:00 - Kefaret

06:00 – Karagül

