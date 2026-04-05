TV yayın akışı 5 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

5.04.2026 09:37:00
Haber Merkezi
5 Nisan 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 5 Nisan Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Nisan Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Hidalgo’nun Hazinesi

14.10 Kuruluş Orhan

17.10 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?  

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 Güller ve Günahlar  

18.30 Kanal D Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 Eşref Rüya

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Doktor: Başka Hayatta

16.00 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Doktor: Başka Hayatta

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Keloğlan ile Cankız 

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 İşte Hayat

14.45 İstasyon

16.45 Sivri Akıllılar

18.25 Ana Haber

20.00 Olanlar Oldu  

22.15 Bizans Oyunları

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

09.00 Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber  

20.00 Çirkin

TRT 1 YAYIN AKIŞI 

05.40 Beni Böyle Sev

07.25 Portreler: Cem Karaca

08.40 Cennetin Çocukları

11.45 Enine Boyuna

13.00 Yurda Dönüş

14.00 Taşacak Bu Deniz

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI

07.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

