TV yayın akışı 5 Nisan Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Nisan Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Hidalgo’nun Hazinesi
14.10 Kuruluş Orhan
17.10 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 Güller ve Günahlar
18.30 Kanal D Haber
20.00 Uzak Şehir
23.15 Eşref Rüya
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Doktor: Başka Hayatta
16.00 Kıskanmak
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Doktor: Başka Hayatta
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Keloğlan ile Cankız
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 İşte Hayat
14.45 İstasyon
16.45 Sivri Akıllılar
18.25 Ana Haber
20.00 Olanlar Oldu
22.15 Bizans Oyunları
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
09.00 Hayat Bazen Tatlıdır
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çirkin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.40 Beni Böyle Sev
07.25 Portreler: Cem Karaca
08.40 Cennetin Çocukları
11.45 Enine Boyuna
13.00 Yurda Dönüş
14.00 Taşacak Bu Deniz
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
07.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler