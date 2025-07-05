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TV yayın akışı 5 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 5 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5.07.2025 09:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 5 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Temmuz Cumartesi günü tv yayın akışı...

5 Temmuz Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Temmuz Cumartesi tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

Kanal D Yayın Akışı

07:00 Kavak Yelleri

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Yerli Dizi

16:00 Yerli Dizi

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak

23:30 Çember: Ölüm Meleği 

Show TV Yayın Akışı

06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

08:00 Bir Dağ Masalı

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Cafer’in Çilesi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Cehennem Melekleri 2 

Star TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

09:00 Hanım Köylü

11:00 Ateşböceği

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Ne Olacak Şimdi?

22:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2

00:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2 

NOW TV Yayın Akışı

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Kirli Sepeti

13:00 Yasak Elma

16:00 Çift Kişilik Oda

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Güven Bana

22:30 Maskeli Beşler Irak 

TV8 Yayın Akışı

06:30 Tuzak

07:45 Süper 1 Takım

08:00 Oynat Bakalım

08:45 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

20:00 MasterChef Türkiye

TRT 1 Yayın Akışı

05:23 İstiklal Marşı

05:25 Hayallerinin Peşinde

06:15 Yedi Numara

08:00 Hayatımın Neşesi

10:30 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

12:40 Yeşil Deniz

14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

18:00 Ana Haber

19:00 PSG – Bayern Münih (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final)

21:15 Ehl-i Beyt Aşkına

23:00 Real Madrid – Borussia Dortmund (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final) 

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU 

10:00 KİRLİ SEPETİ

13:00 YASAK ELMA

16:00 ÇİFT KİŞİLİK ODA

19:00 NOW ANA HABER HAFTA SONU 

20:00 GÜVEN BANA 

22:30 MASKELİ BEŞLER IRAK 

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