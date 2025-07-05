TV yayın akışı 5 Temmuz Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

5 Temmuz Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 5 Temmuz Cumartesi tv yayın akışı...
GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?
Kanal D Yayın Akışı
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Yerli Dizi
16:00 Yerli Dizi
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kuzey’in Oğlu Volkan Konak
23:30 Çember: Ölüm Meleği
Show TV Yayın Akışı
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
08:00 Bir Dağ Masalı
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Cafer’in Çilesi
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Cehennem Melekleri 2
Star TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile
09:00 Hanım Köylü
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Ne Olacak Şimdi?
22:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
00:00 Açlık Oyunları: Alaycı Kuş 2
NOW TV Yayın Akışı
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Kirli Sepeti
13:00 Yasak Elma
16:00 Çift Kişilik Oda
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güven Bana
22:30 Maskeli Beşler Irak
TV8 Yayın Akışı
06:30 Tuzak
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
20:00 MasterChef Türkiye
TRT 1 Yayın Akışı
05:23 İstiklal Marşı
05:25 Hayallerinin Peşinde
06:15 Yedi Numara
08:00 Hayatımın Neşesi
10:30 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
12:40 Yeşil Deniz
14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı
18:00 Ana Haber
19:00 PSG – Bayern Münih (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final)
21:15 Ehl-i Beyt Aşkına
23:00 Real Madrid – Borussia Dortmund (FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final)
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU
10:00 KİRLİ SEPETİ
13:00 YASAK ELMA
16:00 ÇİFT KİŞİLİK ODA
19:00 NOW ANA HABER HAFTA SONU
20:00 GÜVEN BANA
22:30 MASKELİ BEŞLER IRAK