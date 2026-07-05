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TV yayın akışı 5 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 5 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

5.07.2026 08:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 5 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

5 Temmuz 2026 Pazar günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 5 Temmuz Pazar günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Temmuz Pazar yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07.00 Zembilli

08.45 Var Mısın Yok Musun

10.45 Var Mısın Yok Musun

13.30 Var Mısın Yok Musun

16.00 Altı Üstü İstanbul

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Daha 17

16.30 Yalancı Şahit

18.30 Kanal D Haber

20.00 Daha 17

NOW TV YAYIN AKIŞI

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

10.00 Her Yerde Sen

11.45 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.30 Karagül

19.00 NOW Ana Haber

20.00 Erdal ile Ece

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.00 Keloğlan Aramızda

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Muhtemel Aşk

14.45 Şabaniye

18.00 Dada Rota

18.35 Show Ana Haber

20.00 Muhtemel Aşk

23.15 Yaz Bir Şarkı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

08.30 Kupa Günlüğü

09.00 Benim Tatlı Yalanım

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Erkenci Kuş

15.45 Doğanın Kanunu

19.00 Star Haber

20.00 Köyden İndim Şehire

21.45 Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.00 Hangimiz Sevmedik

08.50 Diriliş Ertuğrul

11.45 Enine Boyuna

13.00 Kod Adı Kırlangıç

14.55 Taşacak Bu Deniz

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.30 Kupa Saati

23.00 Brezilya - Norveç

TV8 YAYIN AKIŞI

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

15.30 Şanslı Pasaport

17.00 MasterChef Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

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