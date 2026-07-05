TV yayın akışı 5 Temmuz Pazar! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın yedinci gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 5 Temmuz Pazar yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
08.45 Var Mısın Yok Musun
10.45 Var Mısın Yok Musun
13.30 Var Mısın Yok Musun
16.00 Altı Üstü İstanbul
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Yalancı Şahit
18.30 Kanal D Haber
20.00 Daha 17
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Her Yerde Sen
11.45 Şahane Hayatım
14.45 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Erdal ile Ece
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Keloğlan Aramızda
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Muhtemel Aşk
14.45 Şabaniye
18.00 Dada Rota
18.35 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk
23.15 Yaz Bir Şarkı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
08.30 Kupa Günlüğü
09.00 Benim Tatlı Yalanım
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Erkenci Kuş
15.45 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Köyden İndim Şehire
21.45 Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.00 Hangimiz Sevmedik
08.50 Diriliş Ertuğrul
11.45 Enine Boyuna
13.00 Kod Adı Kırlangıç
14.55 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.30 Kupa Saati
23.00 Brezilya - Norveç
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye