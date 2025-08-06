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TV yayın akışı 6 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV yayın akışı 6 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6.08.2025 09:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 6 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos Çarşamba günü tv yayın akışı...

6 Ağustos Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos Çarşamba tv yayın akışı...

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KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:30 – Yaprak Dökümü

12:00 – Kanal D Haber Gün Arası 

13:00 – Uzak Şehir

16:00 – Aşk-ı Memnu 

18:30 – Kanal D Ana Haber 

20:00 – Thor

22:30 - Thor

00:30 - Ay’ın Köpek Balığı Yüzü

02:00 - Zalim İstanbul

04:45 - Kuzey Güney

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TRT1 YAYIN AKIŞI 

05:58 – İstiklal Marşı

06:00 – Ege'nin Hamsisi

08:45 – Kod Adı Kırlangıç

10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz

13:10 - Seksenler

14:20 - Teşkilat

17:45 - Kim Gitsin?

19:00 – Ana Haber 

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Yabancı Sinema "Çağrı"

23:50 - Gönül Dağı

02:35 - Leyla ile Mecnun

03:35 - Seksenler

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SHOW TV YAYIN AKIŞI 

06:00 – Siyah Kalp

09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 – Bahar

15:00 – Kızılcık Şerbeti

18:25 – Show Ana Haber 

20:00 – Aykut Enişte

22:30 - Hanzo

23:45 - Aykut Enişte

01:45 - Hanzo

03:00 - Kızılcık Şerbeti

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STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 – Menajerimi Ara 

09:00 – Ada Masalı 

11:00 – Aramızda Kalsın

13:30 – Kiralık Aşk 

16:15 – Erkenci Kuş 

19:00 – Star Haber 

20:00 – Şekerpare

22:00 - Ölümcül Sır

00:15 - Ölümcül Sır

02:15 - Aramızda Kalsın

04:00 - Kiralık Aşk

05:30 – Erkenci Kuş 

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ATV YAYIN AKIŞI 

08:00 – Kahvaltı Haberleri 

10:00 – Kader Oyunları

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Sen Anlat Karadeniz

17:00 - Nadide Hayat

19:00 – atv Ana Haber 

20:00 – Taşıyıcı

21:50 – Aile Saadeti

00:50 – Taşıyıcı

02:40 – Bir Gece Masalı

05:20 – Bir Küçük Gün Işığı

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TV8 YAYIN AKIŞI 

06:00 – Tuzak

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Oynat Bakalım

09:30 – Gazete Magazin

13:00 - Yaparsın Bilirim

16:00 – MasterChef Türkiye

20:00 – MasterChef Türkiye

00:15 – Yaparsın Bilirim

03:30 – Gazete Magazin Yaz

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NOW YAYIN AKIŞI 

08:30 – Çalar Saat

10:00 – Yasak Elma

12:45 – Sen Çal Kapımı

15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16:30 – Karagül

19:00 – NOW Ana Haber 

20:00 – Yetenek Sizsiniz

23:30 – NOW Spor

00:30 – İlk Buluşma

02:15 – İnadına Aşk

04:00 – Son Yaz

06:00 – Karagül 

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