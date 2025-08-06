TV yayın akışı 6 Ağustos Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6 Ağustos Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Ağustos Çarşamba tv yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:30 – Yaprak Dökümü
12:00 – Kanal D Haber Gün Arası
13:00 – Uzak Şehir
16:00 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Thor
22:30 - Thor
00:30 - Ay’ın Köpek Balığı Yüzü
02:00 - Zalim İstanbul
04:45 - Kuzey Güney
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:58 – İstiklal Marşı
06:00 – Ege'nin Hamsisi
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:05 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:10 - Seksenler
14:20 - Teşkilat
17:45 - Kim Gitsin?
19:00 – Ana Haber
19:55 – İddiaların Aksine
20:00 – Yabancı Sinema "Çağrı"
23:50 - Gönül Dağı
02:35 - Leyla ile Mecnun
03:35 - Seksenler
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Siyah Kalp
09:00 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 – Bahar
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Aykut Enişte
22:30 - Hanzo
23:45 - Aykut Enişte
01:45 - Hanzo
03:00 - Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Menajerimi Ara
09:00 – Ada Masalı
11:00 – Aramızda Kalsın
13:30 – Kiralık Aşk
16:15 – Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Şekerpare
22:00 - Ölümcül Sır
00:15 - Ölümcül Sır
02:15 - Aramızda Kalsın
04:00 - Kiralık Aşk
05:30 – Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kader Oyunları
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Sen Anlat Karadeniz
17:00 - Nadide Hayat
19:00 – atv Ana Haber
20:00 – Taşıyıcı
21:50 – Aile Saadeti
00:50 – Taşıyıcı
02:40 – Bir Gece Masalı
05:20 – Bir Küçük Gün Işığı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – Tuzak
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Oynat Bakalım
09:30 – Gazete Magazin
13:00 - Yaparsın Bilirim
16:00 – MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye
00:15 – Yaparsın Bilirim
03:30 – Gazete Magazin Yaz
NOW YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 – Yasak Elma
12:45 – Sen Çal Kapımı
15:30 – Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 – Karagül
19:00 – NOW Ana Haber
20:00 – Yetenek Sizsiniz
23:30 – NOW Spor
00:30 – İlk Buluşma
02:15 – İnadına Aşk
04:00 – Son Yaz
06:00 – Karagül