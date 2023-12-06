TV yayın akışı 6 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 09:37
TV yayın akışı 6 Aralık Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?
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Çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Aralık Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Eltilerin Savaşı 

TV8 YAYIN AKIŞI        20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Altın Kafes

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Cennetin Gözyaşları

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Üç Kız Kardeş

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Üç Kız Kardeş

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Güneşi Beklerken

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Aile

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

22:15 Sandık Kokusu

00:30 Sandık Kokusu

03:00 Ne Gemiler Yaktım

05:30 Aile

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

22:30 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)

00:30 Sakla Beni

03:00 Kiralık Aşk

05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:50 İncir Ağacı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:20 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:10 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

02:50 Diriliş Ertuğrul

05:00 Lingo

06:00 Kapanış


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