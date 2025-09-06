TV yayın akışı 6 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6 Eylül Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Ateş Kuşları
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Gözleri KaraDeniz
12:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
13:50 Kardeşim Benim 2
16:10 Gözleri KaraDeniz
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Can Borcu
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arka Sokaklar
16:30 Kuralsız Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Derinlerdeki Dehşet
NOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kirli Sepeti
13:45 Yasak Elma
16:15 Şevkat Yerimdar
19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Köye Yeni Adet
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Güzel Günler
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir
14:45 Güler Misin Ağlar Mısın?
16:45 Yoksul
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
08:30 İstanbullu Gelin
10:00 Aramızda Kalsın
11:45 Sahipsizler
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Özür Dilerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
8:00 Hayallerinin Peşinde
09:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
10:50 Set Sayısı
11:30 Japonya - Türkiye
13:30 Set Sayısı
14:00 Yeşil Deniz
17:45 3'te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin
14:30 MasterChef Türkiye
16:00 İtiraf Et
20:00 MasterChef Türkiye