TV yayın akışı 6 Eylül Cumartesi! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

6.09.2025 09:10:00
Cumartesi gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. Özellikle cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

6 Eylül Cumartesi akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 6 Eylül Cumartesi günü tv yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Ateş Kuşları

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Gözleri KaraDeniz

12:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

13:50 Kardeşim Benim 2

16:10 Gözleri KaraDeniz

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Can Borcu

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arka Sokaklar

16:30 Kuralsız Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Derinlerdeki Dehşet

NOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Kirli Sepeti

13:45 Yasak Elma

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Eski Köye Yeni Adet

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Evlidir Ne Yapsa Yeridir

14:45 Güler Misin Ağlar Mısın?

16:45 Yoksul

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

08:30 İstanbullu Gelin

10:00 Aramızda Kalsın

11:45 Sahipsizler

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Özür Dilerim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

8:00 Hayallerinin Peşinde

09:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

10:50 Set Sayısı

11:30 Japonya - Türkiye

13:30 Set Sayısı

14:00 Yeşil Deniz

17:45 3'te 3

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Tuzak

08:00 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin

14:30 MasterChef Türkiye

16:00 İtiraf Et

20:00 MasterChef Türkiye

