TV yayın akışı 6 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Haziran Cumartesi yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 Daha 17
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Yasak Aşk
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İşte Hayat
15:00 Japon İşi
16:45 Cafer'in Çilesi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Memet Özer ile Mutfakta
12.00 Kamera Arkası
12.45 Bay Yanlış
15.30 Her Yerde Sen
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
16:30 Survivor Panorama
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Çok Güzel Hareketler 2
19:00 Star Haber
20:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv’de Hafta Sonu
10: 00 Var Mısın Yok Musun
12: 20 Kuruluş Orhan
15: 20 A.B.İ.
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Var Mısın Yok Musun
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.25 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Teşkilat
14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı