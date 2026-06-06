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TV yayın akışı 6 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

TV yayın akışı 6 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

6.06.2026 09:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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TV yayın akışı 6 Haziran Cumartesi! Bugün hangi kanalda ne var?

6 Haziran 2026 Cumartesi günü televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışma programlarının olduğu merak ediliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV18 ve NOW TV yayın akışları belli oldu. İşte, 6 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek olan yapımlar...
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Haftanın altıncı gününde televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Cumartesi gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve sinema şöleniyle dolu. İşte, 6 Haziran Cumartesi yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Arka Sokaklar

16:00 Daha 17

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Güller ve Günahlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Yasak Aşk

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İşte Hayat

15:00 Japon İşi

16:45 Cafer'in Çilesi

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Memet Özer ile Mutfakta

12.00 Kamera Arkası

12.45 Bay Yanlış

15.30 Her Yerde Sen

19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sağ Salim 3: Ölü ya da Diri

TV8 YAYIN AKIŞI

08:00 Oynat Bakalım

08:30 Gençlik Rüzgarı 

10:00 Gazete Magazin 

16:30 Survivor Panorama 

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Benim Tatlı Yalanım

11:00 Sevdiğim Sensin

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 Star Haber

20:00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv’de Hafta Sonu

10: 00 Var Mısın Yok Musun 

12: 20 Kuruluş Orhan

15: 20 A.B.İ.

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Var Mısın Yok Musun 

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08.25 Kod Adı Kırlangıç

10.00 Hayallerinin Peşinde

11.40 Teşkilat

14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

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